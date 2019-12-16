AK Partili belediyeden AKM için yıkım kararı

Samsun'un AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentle ilgili projeler hakkında bilgi verdi. Başkan Demir, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı altı Devlet Opera ve Balesi’nden biri olan Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin de bulunduğu AKM (Atatürk Kültür Merkezi) binasını yıkıp yerine fuar yapacağını söyledi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2001 yılında açılan AKM'de 2008 yılında Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Samsun Opera ve Balesi de hizmet vermeye başladı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’ne bağlı olan 6 merkezden birisi olan Samsun Devlet Opera ve Balesi'nde bugüne kadar çok sayıda opera ve bale gösterileri, müzikaller ve çocuk oyunları sergilenirken, bir çok toplantıya da ev sahipliği yaptı.

FUAR YAPILACAK

31 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir Belediye Başkanı olan Mustafa Demir, bir yerel internet haber sitesine kent için hazırlanan ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Seçim vaatlerinden biri olan Samsun fuarını da hayata geçireceğini söyleyen Başkan Demir, “Geçmiş yıllarda Samsun Fuarı, kent ticareti ve cazibesi ile ilgili önemli bir merkezdi. Ancak Samsun Fuarı yine geçmiş yıllarda kapatılarak, Samsun’un tarihinde anılarda kalan bir yer oldu. Fuar için çalışmalar sürüyor. Atatürk Kültür Merkezi yıkılacak ve o bölgede Samsun Fuarı projesi hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Demir, açıklamasında Samsun Devlet Opera ve Balesi’nin gösterilerini nerede yapacağı konusunda bilgi herhangi bir bilgi vermedi.

AKM’NİN ÖZELLİKLERİ

Atatürk Kültür Merkezi binasında, uluslararası standartlarda ses ve ışık ekipmanları ile donatılmış, gerekli her türlü teknolojik alt yapıya sahip Büyük ve Küçük adlarında iki adet gösteri salonu bulunuyor. Büyük Salon 550, küçük Salon 210 kişilik.

Opera, bale, operet, müzikal, çocuk temsili gibi eserlerde ve büyük orkestra ve koro gruplarının yer aldığı konserlerde büyük salon, küçük orkestra ve koro gruplarının yer aldığı konser ve bazı çocuk etkinliklerinde ise küçük salon kullanılmaktadır.

