AK Partili bellediyeden işçilere tehdit!

Beykoz Belediyesi’ndeki bazı müdürlerin belediyede çalışan işçilerinin, Hak-İş Sendikası’na AKP'li Başkan Murat Aydın'ı talimatı olduğu belirtilerek üye olmaya zorlandığı belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beykoz ve İstanbul Büüykşehir Belediyesi Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, meclis görüşmelerinde Beykoz Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Murat Aydın'a tepki göstererek, "suç işliyorsunuz" dedi.

"SUÇ İŞLİYORSUNUZ"

“Beykoz Belediyesi yönetimi, müdürleri ve Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş sendika temsilcileri aracılığıyla işçilere baskı uyguluyor” diyen İBB ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Cemal Sataloğlu, “Yönetim ‘sendikanızı değiştirin’ veya ‘sendikadan istifa edin. Başka bir sendikaya geçin’ diyor. ‘Ekmeğinizden olursunuz’ diyor. Hatta tarih ve saat veriyor. ‘şu tarihte şu saate kadar yapın’ diyor. Tehdit ediyor, şantaj yapıyor. Suç işliyorsunuz. Çalışanın hangi sendikayı seçeceği işverenin haddi değildir” diye konuştu.