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AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na ''SMS'' göndermesi

AK Partili isimden Kılıçdaroğlu'na ''SMS'' göndermesi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Kredi kartlarıyla' ilgili vatandaşlara attığı SMS'e AK Parti'den yanıt gecikmedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların cep telefonlarına, kredi kartları borçlarını çözeceğini söylediği bir kısa mesaj gönderdi.

Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği bu SMS'e AK Parti'den dikkat çeken bir gönderme geldi.

"SİZLERİ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞAHISLARA İNANMAYINIZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlara gönderdiği SMS'lere atıfta bulundu.

 Paylaşımında "UYARI!" notunu düşen Dağ, "Sizleri telefonla arayarak veya SMS atarak kendilerini cumhurbaşkanı adayı, siyasetçi, parti genel başkanı olarak tanıtıp, hesabınıza karşılıksız para yatıracağını, kredi kartı borçlarınızı sileceğini söyleyerek sizi dolandırmaya çalışan şahıslara inanmayınız." ifadelerini kullandı.

Etiketler ak parti sms hamza dağ
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