AK Partili Ünal'ın hakkında olay sözler: Bir kızın daha hayatı tehlikede

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal‘ın evinde Ünal’ın silahından çıkan kurşunla şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova‘nın abisi Muhammed Ali Kadirov, Ünal’ın evinde çalışan Özbekistanlı ‘Hilal’in de hayati tehlikesi olduğunu ileri sürdü.

AK Parti Milletvekili Şirin Ünal‘ın evinde Ünal’ın silahından çıkan kurşunla şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Nadira Kadirova‘nın abisi Muhammed Ali Kadirov,

BabıaliTV'ye konuştu.

Kadirov; AK Parti’li Ünal’ın evinde çalışan Özbekistanlı ‘Hilal’in de hayati tehlikesi olduğunu ifade etti. Gazetecii Suat Toktaş‘a gönderdiği video ile mesajlarını paylaşan abi Kadirova, deport edildiği söylenen Hilal’in deport edilmediğini ve Şirin Ünal’ın hala yanında olduğunu beirtti.

Nadira Kadirova’nın abisi Muhammed Ali Kadirov, şunları söyledi: “AK Parti’li Şirin Ünal’ın tabancasıyla hayatını kaybeden merhumun abisiyim. Şirin Ünal’ın evinde çalışan ikinci eleman Özbekistanlı Hilal’i ‘sokakta şüpheli bir şekilde yakalayıp deport ettiklerini’ söylediler ama öyle olmamış.

"HİLAL İLE KONUŞTUM, HAYATI TEHLİKEDE"

3-4 gün önce Hilal’le konuştum ‘senin de hayatının tehlikede olduğunu biliyorum ama lütfen söyle’ dedim. Kızcağız ağlamaktan başka hiçbir şey söylemiyor. Kardeşimin başına gelenleri tabii ki Hilal çok iyi biliyor ama elbette Ünal tarafından tehdit ediliyordur. Kızcağızı da harcayacaklar. Hilal Ankara’da şu an çalışıyor. Kardeşimin ölümünden beri dışarı çıkmadığını söyledi bana. Eğer bildiklerini söylerse bizim de paylaşacağımızı biliyorlar. Bir kızın daha hayatı

tehlikede lütfen bu dosyanın kapanmasına izin vermeyin.

"CİNAYETE İNTİHAR DİYORLAR"

Muhammed Ali Kadirov kadın cinayetleri konusunda da çağrıda bulundu:

Kadın öldürmek olayı günden güne artmakta. Emine Bulut, Rabia Naz Vatan, Şule Çet bacımız da aynı şekilde cinayette kurban gittiler.

Ölmüş bir insanın arkasından intihar deyip, iftiralarla, hiç bir şey olmamı gibi geçiniyorlar. Türkiye Cumhuriyetinin milletvekili olmuş bu şekilde bir cinayet ediyorsa artık hiç bir şey demiyorum.