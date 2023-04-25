AK Parti'nin kalelerindeki son seçim anketi açıklandı

ALF Araştırma, AK Parti‘nin kalesi olarak bilinen Erzincan ve Çanakkale’de yapılan son anket sonuçlarını açıkladı.

Yapılan anketlerde AK Parti’nin oylarındaki erime görülmeye devam ediyor. Son olarak da Erzincan ve Çanakkale’deki anketlerde AK Parti’nin 2018 genel seçimlerine göre büyük oy kaybı yaşadığı görüldü.

Yüzde 37.4 bandından yüzde 31.7 bandına düştüğü görülen ankette CHP ise yüzde 33 seviyesinden yüzde 37,5 seviyesine yükseldiği görülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 58.6 oy aldığı görülüyor.

AK Parti bir diğer kalesi Erzincan’da da oy kaybettiği görülüyor. Erzincan’da AK Parti yüzde 44,8 bandından yüzde 39.8 bandına gerilediği CHP’nin ise yüzde 25,5 bandından yüzde 36,4 bandına yükseldiği görülüyor.