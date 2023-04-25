  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AK Parti'nin kalelerindeki son seçim anketi açıklandı

AK Parti'nin kalelerindeki son seçim anketi açıklandı

AK Parti'nin kalelerindeki son seçim anketi açıklandı
Güncelleme:

ALF Araştırma, AK Parti‘nin kalesi olarak bilinen Erzincan ve Çanakkale’de yapılan son anket sonuçlarını açıkladı.

Yapılan anketlerde AK Parti’nin oylarındaki erime görülmeye devam ediyor. Son olarak da Erzincan ve Çanakkale’deki anketlerde AK Parti’nin 2018 genel seçimlerine göre büyük oy kaybı yaşadığı görüldü.

 Yüzde 37.4 bandından yüzde 31.7 bandına düştüğü görülen ankette CHP ise yüzde 33 seviyesinden yüzde 37,5 seviyesine yükseldiği görülüyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 58.6 oy aldığı görülüyor.

AK Parti bir diğer kalesi Erzincan’da da oy kaybettiği görülüyor. Erzincan’da AK Parti yüzde 44,8 bandından yüzde 39.8 bandına gerilediği CHP’nin ise yüzde 25,5 bandından yüzde 36,4 bandına yükseldiği görülüyor.

ALF Araştırma, AK Parti‘nin kalesi olarak bilinen Erzincan ve Çanakkale’de yapılan son anket sonuçlarını açıkladı.

ALF Araştırma, AK Parti‘nin kalesi olarak bilinen Erzincan ve Çanakkale’de yapılan son anket sonuçlarını açıkladı.

Bu da seçim için seçim dışı Cumhurbaşkanlığı anketiBu da seçim için seçim dışı Cumhurbaşkanlığı anketiPolitika
Bir anket daha 2'nci turu işaret edip, kazananı açıkladıBir anket daha 2'nci turu işaret edip, kazananı açıkladıPolitika
Son 10 seçim anketinin ortalaması alındı; işte sonuçSon 10 seçim anketinin ortalaması alındı; işte sonuçGüncel
MHP'den seçim anketlerine rest: ''Manipülasyon yapıyorlar''MHP'den seçim anketlerine rest: ''Manipülasyon yapıyorlar''Politika

 

Etiketler alf araştırma anket son anket anket sonucu ak parti'nin kalesi 2 il seçim oy oranları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hava 12 derece birden soğuyacak! Yağışlar fena geliyor!
Kuyumculardan seçim sonrası altın tahminleri
Araplara arazi satışı yargıdan döndü
Asgari ücrete ara zam için heyecanlandıran iddia
Gelenek bozulmadı: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı
Kılıçdaroğlu'nun ''vizesiz Avrupa'' vaadine Almanya'dan onay
Serel Yereli transparan elbiseyle poz verdi, Instagram yıkıldı
Ölüm haberi geldi, Murat Boz yıkıldı
Emeklilikte yaşa takılanlar şimdi de emeklilikte SGK'ya takıldı
Yeni Rakı'nın ''O gün geldiğinde böyle kutlayacağız'' reklamı ortalığı karıştırdı