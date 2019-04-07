AK Parti'nin seçimleri kaybettiği ilçede CHP'li Başkan'dan Mozart sürprizi

31 mart yerel seçimlerinde Hopa'yı alan CHP'li başkan bugün vatandaşlara Mozart dinletti. Artvin'in Hopa ilçesinde belediye yönetimini kazanan CHP'li Taner Ekmekçi, ilçede belediyenin ses sisteminden klasik müzik yayını yaptırdı.
Geçen dönem AK Parti'de olan belediyenin hoparlörlerinden seçim sonrasındaki ilk hafta sonunda Mozart'ın 'Eine kleine Nachtmusik' eseri dinletildi.
Hopa Halkevi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Hopa klasik müzik eşliğinde bahara merhaba diyor" ifadeleri kullanıldı.
Hopa klasik müzik eşliğinde bahara merhaba diyor 🌸🌸 pic.twitter.com/MCV86msbvH— Hopa Halkevi (@HopaHalkevi) 5 Nisan 2019