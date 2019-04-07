2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor ! İşte tüm detaylar
2019 yılı KPSS şartsız memur alımı başlıyor ! İşte tüm detaylar
Malatya'da bir deprem daha ! Vatandaş sokaklara fırladı
Malatya'da bir deprem daha ! Vatandaş sokaklara fırladı
İstanbul'da zam iddiası ! Avrasya Tüneli'ne dolar zammı mı geliyor ?
İstanbul'da zam iddiası ! Avrasya Tüneli'ne dolar zammı mı geliyor ?
Ankara'da 13 ilçede itiraz eden AK Parti'ye ret !
Ankara'da 13 ilçede itiraz eden AK Parti'ye ret !
CHP'li Tezcan'dan seçimle ilgili bomba iddia
CHP'li Tezcan'dan seçimle ilgili bomba iddia
Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı
Fatih Portakal'dan olay yaratan ''senaryo'' paylaşımı
Cep telefonu alanlar dikkat ! Flaş karar...
Cep telefonu alanlar dikkat ! Flaş karar...
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilecek ? Bakan açıkladı !
İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilecek ? Bakan açıkladı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 07 Nisan 2019 23:28

AK Parti'nin seçimleri kaybettiği ilçede CHP'li Başkan'dan Mozart sürprizi

31 Mart yerel seçimlerinde Hopa Belediye Başkanı seçilen CHP'li Taner Ekmekçi, ilçede belediyenin ses sistemlerinden klasik müzik yayını yaptırdı.

AK Parti'nin seçimleri kaybettiği ilçede CHP'li Başkan'dan Mozart sürprizi
A+ A-

31 mart yerel seçimlerinde Hopa'yı alan CHP'li başkan bugün vatandaşlara Mozart dinletti. Artvin'in Hopa ilçesinde belediye yönetimini kazanan CHP'li Taner Ekmekçi, ilçede belediyenin ses sisteminden klasik müzik yayını yaptırdı.

Geçen dönem AK Parti'de olan belediyenin hoparlörlerinden seçim sonrasındaki ilk hafta sonunda Mozart'ın 'Eine kleine Nachtmusik' eseri dinletildi.

Hopa Halkevi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Hopa klasik müzik eşliğinde bahara merhaba diyor" ifadeleri kullanıldı. 

chp , artvin , hopa , ak parti , taner ekmekçi , mozart
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM