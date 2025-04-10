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Akademisyen Levent Dölek tahliye edildi

Akademisyen Levent Dölek tahliye edildi
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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanması nedeniyle devam eden eylemlere katıldığı için tutuklanan akademisyen Levent Dölek tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturmalarda yapılan gözaltılarla başlayan ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin tutuklanmasıyla devam eden protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Üniversitesi akademisyeni Levent Dölek'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tahliye edildi.

Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi, 26 Mart'tan bu yana tutuklu olan Dölek hakkında tahliye kararı verildiğini açıkladı.

Şube'nin X hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"26 Mart’tan bu yana haksız yere tutuklu bulunan iş yeri temsilcimiz Levent Dölek hakkında tahliye kararı verildi. Bu hukuksuzluğa karşı ses veren, dayanışma gösteren herkese teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız serbest kalana dek mücadelemiz sürecek!"

Dölek ile birlikte, aynı suçlamayla tutuklu bulunan Abuzer Görgüç, Kerem Gümre ve Hasan Bilgin için de tahliye kararı verildi.

 

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Etiketler Levent Dölek Abuzer Görgüç Kerem Gümre Hasan Bilgin
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