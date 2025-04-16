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Akaryakıtta bir dev zam daha yolda...

Akaryakıtta bir dev zam daha yolda...
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Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerin ardından litre fiyatı 45 TL'nin altına gerileyen benzin ve motorinde indirimleri silip atan zam yağmuru devam ediyor. Benzinin litre fiyatına perşembe gününden (yarın) geçerli olmak üzere 94 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İşte zam öncesi 16 Nisan Çarşamba günü itibariyle il il güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Ramazan Bayramı tatili öncesinde ve biterken zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatlarında tatil haftasının ardından rekor oranda indirimler peş peşe gelmişti.

Araç sahiplerini tatile zamla çıkartıp, zamla eve döndüren bayram haftasındaki akaryakıt zamlarının ardından geçen hafta 8 Nisan Salı itibaren geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 80 kuruş, 9 Nisan Çarşamba itibariyle motorinde 2 TL 64 kuruş, dün de benzine 2 TL 24 Kuruş indirim yapılmıştı. İndirim fırtınası bununla da sınırlı kalmadı ve 11 Nisan Cuma itibariyle benzine 1 TL 32 Kuruşluk yeni bir indirim daha gelmişti.

Ancak peş peşe gelen indirimler sonrasında yeniden başlayan zam yağmuru bu büyük indirimleri silip attı. 13 Nisan Pazar günü itibariyle 82 kuruş zamlanan benzinin litre fiyatına yarın ( 17 Nisan Peşembe ) itibariyle bir zam daha geliyor.

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından sonra benzinin litre fiyatına 94 kuruş zam bekleniyor.

Benzinin litre fiyatına gelecek bu zamla birlikte son bir haftada benzine yapılan toplam zam 2 TL’ye dayanmış olacak...

İşte 16 Nisan Çarşamba günü itibariyle bazı illerimizdeki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... 

Ankara güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,83 TL
Motorin fiyatı: 45,16 TL 
LPG fiyatı: 28,90 TL

İstanbul güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 44,23 TL
Motorin fiyatı: 44,37 TL 
LPG fiyatı: 28,99 TL

İzmir güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,19 TL 
Motorin fiyatı: 45,51 TL
LPG fiyatı: 28,95 TL

Antalya güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,95 TL
Motorin fiyatı: 46,24 TL
LPG fiyatı: 29,44 TL 

Diyarbakır güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,16 TL
Motorin fiyatı:  46,53 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Edirne güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,039 TL
Motorin fiyatı: 45,42 TL
LPG fiyatı: 28,34 TL 

Hatay güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,59 TL
Motorin fiyatı: 45,92 TL
LPG fiyatı: 28,06 TL 

Kahramanmaraş güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,79 TL
Motorin fiyatı: 46,12 TL
LPG fiyatı: 28,13 TL 

Kars güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,91 TL 
Motorin fiyatı: 46,23 TL
LPG fiyatı: 29,48 TL

Manisa güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,28 TL 
Motorin fiyatı: 45,60 TL
LPG fiyatı: 28,78 TL

Muğla güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı:  45,63 TL 
Motorin fiyatı: 45,97 TL
LPG fiyatı: 29,68 TL

Osmaniye güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,58 TL
Motorin fiyatı: 45,90 TL
LPG fiyatı: 28,55 TL 

Rize güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,63 TL 
Motorin fiyatı: 45,94 TL
LPG fiyatı: 29,25 TL 

Trabzon güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 45,62 TL 
Motorin fiyatı: 45,94 TL
LPG fiyatı: 28,87 TL

Van güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Benzin fiyatı: 46,27 TL 
Motorin fiyatı: 46,58 TL
LPG fiyatı: 29,86 TL

Türkiye'de akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor ?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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