Akaryakıtta bir indirim daha geliyor

Brent petrol fiyatlarındaki büyük geri çekilmenin ardından motorine bugün itibariyle beklenen büyük indirim pompa fiyatlarına yansımıştı. Ancak sektör temsilcilerinden alınan son bilgiye göre bir indirim daha geliyor. İşte beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

Araç sahipleri yeni güne akaryakıt fiyatlarındaki indirimle başladı. Brent petrol fiyatlarındaki geri çekilme sonrasında dizel araç sahiplerini sevindirecek indirimi yeni günle birlikte pompaya yansıdı.

DEV ÖTV ZAMMI ÖNCESİ PEŞ PEŞE İNDİRİM

Beklenen büyük ÖTV zammı öncesinde motorinin litre fiyatına bugün ( 7 Aralık Perşembe ) itibariyle 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Benzin ve LPG fiyatlarında ise fiyat değişikliği olmadı.

Ancak indirim bugünle sınırlı kalmadı. Sektör kaynaklarının aktardığına göre motorine gelen bugünkü indirimin ardından yarından itibaren ( 8 Aralık Cuma ) geçerli olacak şekilde 88 kuruşluk yeni bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

Yarından itibaren geçerli olacak indirimin sadece motorin ile sınırlı olduğu ve benzin ve LPG fiyatlarında fiyat değişikliği olmayacağı öğrenildi.

BRENT PETROL DÜŞÜYOR

Petrol fiyatları, OPEC+ dışındaki ülkelerin, özellikle de ABD’nin hızla ham petrol pompalaması ve Çin ekonomisine ilişkin endişelerin artmasıyla birlikte Eylül ayındaki yüksek seviyelerinden dik bir düşüş eğilimine girdi. Fiyatlar ABD verilerinin benzin stoklarında beklenenden fazla artış olduğunu göstermesinin ardından küresel yakıt talebine ilişkin endişelerin artmasıyla Çarşamba günü yaklaşık yüzde 4 düşerek Haziran'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Bugün bir miktar toparlanma görülse de brent petrol 74,65 dolardan, ham petrol ise 69,77 dolardan işlem görüyor.

İNDİRİM SONRASI MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 37,61 TL'den 36,27 liraya, Ankara'da 38,24 liradan 36,90 liraya, İzmir'de ise 38,49 liradan 37.15 liraya geriledi.

ÖTV ZAMMI YOLDA

Ancak araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürecek. Ocak ayında akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelecek. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, yeni yılda akaryakıttan alınan ÖTV tutarına en az yüzde 25 zam yapılacağını söyledi. Bingöl, ''Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır'' dedi.

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

7 Aralık Perşembe günü itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 35,28 TL

Motorin fiyatı: 36,90 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,57 TL

Motorin fiyatı: 36,27 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,42 TL

Motorin fiyatı: 37,15 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana

Benzin fiyatı: 35,74 TL

Motorin fiyatı: 37,42 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 35,76 TL

Motorin fiyatı: 37,47 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 35,89 TL

Motorin fiyatı: 37,64 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 35,48 TL

Motorin fiyatı: 37,17 TL

LPG fiyatı: 18,76 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 35,50 TL

Motorin fiyatı: 37,25 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,96 TL

Motorin fiyatı: 37,58 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 37,15 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 35,58 TL

Motorin fiyatı: 37,27 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 35,74 TL

Motorin fiyatı: 37,45 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,85 TL

Motorin fiyatı: 37,56 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 35,58 TL

Motorin fiyatı: 37,27 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 35,62 TL

Motorin fiyatı: 37,33 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 35,71 TL

Motorin fiyatı: 37,48 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 35,59 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor