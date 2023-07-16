Akaryakıttaki ÖTV'ye tarihi zam! Benzin ve motorin 30 TL'yi aştı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıttaki ÖTV’ye tarihi bir zam yapıldı. Zamla birlikte benzinin litresi 28.05 liradan 34.05 liraya, motorinin litresi ise 26.32 liradan 32.32 liraya yükseldi.

Türkiye yeni güne dev bir zam haberiyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı.

Arttırılan ÖTV tutarlarıyla birlikte benzin ve motorinin litre fiyatı 33 TL'yi aştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 TL'lik artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Buna göre, kurşunsuz 95 oktan benzinde ÖTV tutarı 2,5265 TL’den 7,5265 TL’ye, motorinde ÖTV tutarı ise 2,0559’dan 7,0559 TL’ye çıkarıldı.

Böylelikle ÖTV tutarı benzin ve motorinde 5 lira artış göstermiş oldu. Hatırlanacağı gibi yılbaşında benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi. Ancak bugün ( 16 Temmuz 2023 Pazar ) itibariyle benzin ve motorin 33 TL sınırını aştı.

Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı.

Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştır.

Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştür.

Ancak günümüzde, deprem afetleri nedeniyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Hazine nakit rezervinin güçlü seviyede tutulabilmesi için akaryakıt ve akaryakıt harici petrol ürünlerinin ÖTV tutarlarının Cumhurbaşkanına verilen yetki sınırları içerisinde güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur.

Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile akaryakıt ürünlerinden alınan ve yaklaşık 7 yıldır artırılmamış olan maktu ÖTV tutarları; benzinde ve motorinde 5 TL, LPG de 4 TL, diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır."

İşte zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları:

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

Adana Benzin fiyatı: 33,94 TL

Motorin fiyatı: 32,22 TL

LPG fiyatı: 13,79 TL Adıyaman

Benzin fiyatı: 33,92 TL

Motorin fiyatı: 32,30 TL

LPG fiyatı: 13,02 TL Ankara Benzin fiyatı: 33,51 TL

Motorin fiyatı: 31,82 TL

LPG fiyatı: 13,79 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 34,14 TL

Motorin fiyatı: 33,53 TL

LPG fiyatı: 13,35 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 33,50 TL

Motorin fiyatı: 31,98 TL

LPG fiyatı: 13,14 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 33,71 TL

Motorin fiyatı: 32,13 TL

LPG fiyatı: 14,02 TL



Diyarbakır

Benzin fiyatı: 34,20 TL

Motorin fiyatı: 32,53 TL

LPG fiyatı: 13,86 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 33,64 TL

Motorin fiyatı: 32,09 TL

LPG fiyatı: 14,12 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 33,83 TL

Motorin fiyatı: 32,18 TL

LPG fiyatı: 13,76 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 33,04 TL

Motorin fiyatı: 32,32 TL

LPG fiyatı: 14,35 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 33,62 TL

Motorin fiyatı: 31,99 TL

LPG fiyatı: 14,17 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 33,95 TL

Motorin fiyatı: 32,30 TL

LPG fiyatı: 13,92 TL

Kars

Benzin fiyatı: 34,02 TL

Motorin fiyatı: 33,45 TL

LPG fiyatı: 14,27 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 33,78 TL

Motorin fiyatı: 32,14 TL

LPG fiyatı: 14,20 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 33,93 TL

Motorin fiyatı: 32,33 TL

LPG fiyatı: 13,40 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 33,47 TL

Motorin fiyatı: 32,21 TL

LPG fiyatı: 14,14 TL