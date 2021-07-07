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Akbank'ta yaşanan teknik sorunla ilgili yeni gelişme

Akbank'ta yaşanan teknik sorunla ilgili yeni gelişme

Günlerdir yaşanan "teknik sorun" nedeniyle tepki çeken Akbank'ta ATM'lerin yeniden hizmete girdiği belirtildi.

Dün sabah saatlerinden bu yana Akbank müşterileri herhangi bir işlem yapamıyor. Bankadan daha önce yapılan açıklamada, sorununun ana bilgisayardaki teknik arızadan kaynaklandığı ifade edilirken siber saldırı iddiaları da yalanlanmıştı. Akbank'tan yapılan son açıklamada ise ATM'lerle ilgili bilgi verildi.

ATM'LERDEKİ PROBLEM ÇÖZÜLDÜ
Bankadan yapılan açıklamada, "ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladı. Kartlı işlemlerinizi, tüm ATM'lerimizden ve üye iş yerlerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca 12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir. Diğer kanallarımız kullanıma açıldıkça konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi.

 MÜŞTERİ HİZMETLERİ DE YENİDEN HİZMET VERMEYE BAŞLADI
Bankadan yapılan diğer açıklamada ise "ATM'lerimizin ve kartlı işlemlerin devreye girmesinin ardından müşteri iletişim merkezimiz de hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

BORÇLAR ERTELENDİ
Son ödeme tarihi gelen kredi, kredi kartı borçlarını ödeyemeyen vatandaşların endişeleri üzerine Akbank sabah saatlerinde bir açıklama yayınlamıştı. Bankanın internet sitesine giren müşterilerine yönelik yapılan bilgilendirmede dün sabahtan beri devam eden sorunun banka ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklandığına vurgu yapılırken, son ödeme tarihi 6 Temmuz 2021 olan kredi kartı borçlarının son ödeme tarihlerinin 7 Temmuz'a ertelendiği, kredilerde faiz işletilmemesi ve işleyen faizin geri ödenmesi kararı alındığı ifade edildi.

MİLYONLARCA MÜŞTERİ MAĞDUR OLDU
Milyonlarca müşterisi bulunan banka, yazılım güncellemesinin ardından "teknik sorun" yaşamış ve çok sayıda vatandaş mağdur olmuştu.

Etiketler akbank atm teknik sorun
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