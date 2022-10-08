Akbank'tan 'kredi kartlarında mükerrer işlem' açıklaması

Kredi kartı işlemlerinde sorun yaşanan Akbank'tan müşterilerine 'mükerrer işlem' açıklaması geldi. Açıklamada, bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı ifade edildi.

Akbank müşterilerinin kredi kartı işlemlerinin ekstrelere mükerrer yansıması üzerine açıklama yapıldı.

Bankanın hacklenmediği, teknik aksaklık yaşandığı vurgulandı.

Banka tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın ek kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.