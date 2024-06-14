Akdeniz açıklarında deprem
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Akdeniz Gökova Körfezi açıklarında saat 16:53'te büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi.
Gökova Körfezi açıklarında saat 16:53'te büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 6.5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) June 14, 2024
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) https://t.co/R2HqmV9wyj
14.06.2024, 16:53:13 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 6.5 km#Kandilli
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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