  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında deprem

Akdeniz açıklarında deprem
Güncelleme:

Akdeniz Gökova Körfezi açıklarında saat 16:53'te büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi.

Gökova Körfezi açıklarında saat 16:53'te büyüklüğü 3.0 olan bir deprem meydana geldi. 

Depremin derinliği 6.5 km olarak ölçüldü. 

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler akdeniz deprem akdenizde deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası Hasan Can Kaya genç kızı evde alıkoydu iddiası Tekstil sektöründe bir şirket daha iflas etti; bir şirket konkordato istedi Tekstil sektöründe bir şirket daha iflas etti; bir şirket konkordato istedi Titanik'in Rose'u Kate Winslet'ten yıllar sonra gelen itiraf: ''Tam bir kabustu'' Titanik'in Rose'u Kate Winslet'ten yıllar sonra gelen itiraf: ''Tam bir kabustu'' Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’yı böyle ifşa etti Nagehan Alçı, eski eşi Rasim Ozan Kütahyalı’yı böyle ifşa etti Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Marmara Denizi istila altında: Silivri açıklarına kadar geldiler Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Antalya'dan 45 derece sıcakta insan manzaraları Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Aydın'da yangın söndürme uçağı düştü Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı Tatil cennetine bayram göçü: 45 binden fazla araç giriş yaptı Bayramın hava durumu tahminleri değişti: Bir yanda yaz, diğer yanda kış Bayramın hava durumu tahminleri değişti: Bir yanda yaz, diğer yanda kış Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti Ünlü ilahiyatçı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti
Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Didem Arslan Yılmaz, Esra Erol ile Müge Anlı’ya kötü haber Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı Yalı soygununda filmleri aratmayan ayrıntı