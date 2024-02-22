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Akdeniz'de deprem

Akdeniz'de deprem
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AFAD'dan edinilen bilgiye göre Akdeniz'de saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Antalya açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler AFAD akdeniz deprem akdenizde deprem deprem oldu
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