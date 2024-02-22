Akdeniz'de deprem
AFAD'dan edinilen bilgiye göre Akdeniz'de saat 00.59'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD, Antalya açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 21, 2024
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2024-02-22
Saat:00:59:25 TSİ
Enlem:34.80472 N
Boylam:23.41722 E
Derinlik:34.9 km
Detay:https://t.co/jQJgoMGsuM@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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