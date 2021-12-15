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Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz Girit Adası açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 06.43 sıralarında olan depremin derinliği 19.8 km olarak belirlendi.

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