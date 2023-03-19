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Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), Akdeniz'de saat 11.44'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Hatay'ın Yayladağı ilçesine yaklaşık 95 kilometre mesafede 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, deniz yüzeyinin 7 kilometre derininde olduğu belirlendi.

Etiketler akdeniz deprem akdenizde deprem
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