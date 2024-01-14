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AKOM açıkladı: Kar beklerken yalancı bahar geri dönüyor

AKOM açıkladı: Kar beklerken yalancı bahar geri dönüyor
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte sıcaklıkların artarak 11-15 derece aralığında seyredeceğini açıkladı.

Soğuk ve yağışlı hava, yeni haftada İstanbul'u terk edecek. Sıcaklıların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi AKOM'dan yapılan açıklamaya göre kent genelinde, sıfır derecenin altına gerileyen dondurucu soğuk hava, az bulutlu ve açık bir gökyüzüyle başlayan gün boyunca sıcaklıklar 8 derece civarında seyredecek.

Kentte hafta başından beri etkili olan soğuk ve yağışlı hava, bölgeyi terk edecek ve 16 Ocak Salı günü hariç hafta boyunca çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak; sıcaklıklar bugünden itibaren artarak gelecek hafta boyunca 11-15 derece aralığında seyredecek.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının, 24 Ocak'a kadar mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde, 25-31 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor.

Yollarda gizli buzlanmaya dikkat

Ayrıca, kış mevsiminde bulutsuz gecelerde yer yüzeyinin hızla soğuması nedeniyle yollarda "gizli buzlanma" olabileceği uyarısında bulunularak, Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılması gerektiği belirtildi.

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AA

Etiketler istanbul hava durumu akom kar yağışı yalancı bahar sıcak hava
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