AKOM açıkladı: Yağışlı hava İstanbul'u ne zaman terk edecek?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), iki gündür devam eden soğuk ve yağışlı havanın bugün de devam edeceği ancak gece saatlerinden itibaren kenti terk edeceği tahmininde bulundu.

İstanbul'da soğuk ve yağışlı hava iki gündür etkisini sürdürüyor. Yüksek kesimlerde kar yağışı kenti etkisi altına alırken, il genelinde sağanak ve karla karışık yağmur geçişleri görüldü.

Kar, Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindek Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçeleri etkisi altına aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından dün yapılan açıklamada da, bugün öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.

Gece yarısı şehri terk edecek

AKOM, İstanbul için yeni hava tahminini ise bugün sosyal medyadan duyurdu.

AKOM'un değerlendirmelerine göre, iki gündür devam eden soğuk ve yağışlı havanın bu gece saatlerinden itibaren şehri terk etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz kıyıları ile Sinop, Samsun, Ordu ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmurlu, Marmara'nın kuzey ve batısı, Akdeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Karaman, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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