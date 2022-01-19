Aleyna'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme: Fotoğraflarına bakmış!

Esra H., Ankara'daki evinde ölü bulunmuş, geceyi birlikte geçirdiği Ümitcan U. , "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Esra H. (25), Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinde, geçen yıl 5 Ağustos'ta ölü bulundu. Türkiye'nin konuştuğu olay sonrası, 'Aleyna Ç.'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan U. tutuklandı. Geceyi H.'nun evinde geçirdiği öğrenilen Ümitcan U.'un "kasten öldürme" suçundan tutuklu bulunduğu dava duruşmasında yeni bir detay ortaya çıktı. Dosyaya da giren detaya U., olay sabahı, cep telefonundan Aleyna Ç.'ın fotoğraflarına baktı. Bu gelişme, U.'un H. ile bu nedenle kavga ettiği iddialarını ortaya çıkardı. İşte son dakika haberinin detayları...

ARKADAŞLARI VE ÜMİTCAN U.'DA EVDEYDİ

Ankara'daki evinde ölü bulunan Esra H. ile geceyi evde geçiren arkadaşları Dilan C. ve Furkan G. ile kamuoyunda 'Aleyna Ç.' olarak bilinen Sema Esen’in ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada şüpheli olan Ümitcan U. gözaltına alındı. U., 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, Furkan G. ile Dilan C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Adli Tıp raporunda H.’nun, künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirlenince, Ümitcan U. hakkında 'kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, olay sonrası H.’nun cep telefonunu sakladıkları iddia edilen Furkan G. ve Dilan C. hakkında ise 'suç delillerini gizlemek' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.



"ESRA TİTREMEYE VE KASILMAYA BAŞLADI"

Davanın ilk duruşması Ankara 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Ümitcan U., bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, tutuksuz sanıklar Furkan G. ile Dilan C. hazır bulundu. İddianamenin okunmasının savunmasını yapan U., H. ve Dilan C.’in evde alkol aldıklarını, Furkan G. ile kendisinin içmediğini, birlikte çorbacıya gittiklerini, saat 02.30 sıralarında H.’nun evine döndüklerini söyledi. U., "Birlikte odaya geçtikten 10 dakika sonra Esra titremeye ve kasılmaya başladı. Esra'nın kollarından tutup yere uzandırdım. Furkan'ı odaya çağırdım. Birlikte Esra'yı banyoya götürdük. Saçlarına ve bacaklarına su tuttuk. Daha sonra kendine geldi. 'Kötüysen hastaneye gidelim' dedim. O da 'İyiyim, gerek yok' dedi. Furkan tuzlu ayran yaptı, içtikten sonra kustu ve kendine geldi. Çay içmek istediğini söyledi. Hatta kendi çay demledi hep birlikte içtik" ifadelerini kullandı.

"MORLUKLARIN NASIL OLUŞTUĞUNU BİLMİYORUM"

Daha sonra tekrar odaya giderek uyuduklarını iddia eden U., "Sabah 08.00 avukatım aradı, adliyede bir başka olay için ifade vermem gerektiğini söyledi. Telefon sesine Esra da uyandı. Evden ayrıldığımda hayattaydı. Dilan ve Furkan da uyuyordu" dedi. Mahkeme başkanının, adli tıp raporunda H.’nun başına aldığı darbe sonucu öldüğünün tespitini sorması üzerine sanık U., "Furkan saat 14.00 gibi beni aradı. Esra'nın dudaklarının mosmor olduğunu ve nabzının atmadığını söyledi. Esra ile aramızda tartışma bile yaşanmadı. Vücudundaki morlukların nasıl olduğunu bilmiyorum" yanıtını verdi.

ALEYNA ÇAKIR'IN FOTOĞRAFLARINA BAKMIŞ

Bu arada ölen H.'nun ailesinin avukatı, sanık U.'un cep telefonunun dijital inceleme raporlarının dosyaya girdiğini, buna göre sanığın olay sabahı kamuoyunda Aleyna Ç. olarak bilinen Sema Esen'in fotoğraflarına baktığının tespit edildiğini, bu nedenle H.'yla kavga etmiş olabileceğini söyledi. Bunun üzerine U., "Telefonumda sürekli fotoğraflara bakarım. Sayfamda kim varsa anne, baba, arkadaşlar ancak o gün kimin fotoğrafına baktığımı hatırlamıyorum. Esra ile hiç kavga etmedik" dedi. U., H.’nun telefonundan bazı verilerin silinmesiyle ilgili soruya da "Bilmiyorum" cevabını verdi.

"'BENDEN BAHSETMEYİN' DEDİ"

Savunmasını yapan tutuksuz sanık Furkan G., gece H. ile U.’un uyumak için odaya geçtiklerini, o saatten sonra kendilerinin de uyuduğunu belirterek, "Saat 14.00 gibi uyandık. Esra’nın odasına gittiğimde mosmor olduğunu gördük. Ağzından su gelmişti. Önce Ümitcan U.’u, ardından da 112’yi arayarak yardım istedim. Eve gelen sağlık ekiplerinin öldüğünü söylemesi üzerine Ümitcan’ı birkaç kez daha aradım. Ümitcan ‘benden bahsetmeyin’ dediği için ilk ifademde söylemedim" dedi.

"DAHA ÖNCE KAVGA ETMİŞLERDİ"

Sanık Dilan C. de, Ümitcan U.’un telefonda, "'Ne içip ne yediyseniz polise söyleyin; ancak benden bahsetmeyin' dedi. Daha önce Ümit’in sosyal medyadan kızlarla yayın yaptığını Esra’ya söylemiştim. O nedenle kavga etmişlerdi. Beni olay nedeniyle tehdit etmişti. Furkan ile konuşmasındaki ses tonunda tehdit ettiğini düşündüm" dedi. Her iki sanık da, H.’nun cep telefonunu sakladıkları yönündeki suçlamayı ise kabul etmedi.

Tanıkların dinlenmesi ardından taraf avukatlarının beyanları alındı. Savcının mütalaasının ardından Ümitcan U.’un tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.