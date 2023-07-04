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Alkollü içeceklere bir zam daha!

Alkollü içeceklere bir zam daha!
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Dövizdeki Türk Lirası karşısındaki yükseliş sürerken, zam yağmuru da tüm hızıyla sürüyor. Akaryakıt zammının ardından şimdi de alkollü içeceklere zam geldi.

Asgari ücrete yapılacak zam, memur ve emeklilere yapılacağı vaat edilen zamlar ceplere girmeden hükümetin yaptığı zamlarla mum gibi eridi.

Bugün akaryakıta ve tütün ürünlerine yapılan zamlardan sonra alkollü içeceklere de zam yapıldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar bir alkol grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Yeni zamlara göre 100 cl’lik bir içki tam 1.200 lira oldu.

 

Etiketler alkol viski zam zam geldi erol dündar
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