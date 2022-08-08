Almanya'da gutbetçi kadının 20 Euro ile girdiği marketten aldıkları olay oldu

Türkiye enflasyon liginde son sıraya gerilerken, Almanya’da bir vatandaşın sadece 20 Euro ile marketten aldıklarına dair video paylaşım gündem oldu.

Kamuoyunda vatandaşlar enflasyon nedeniyle iktidarı eleştirirken, hükümet Avrupa’da da alım gücünün düştüğünü söylemişti. Bugün sosyal medyada ortaya çıkan videoda ise asgari ücretle Almanya’da 1,5 saat çalışan bir Türk’ün kazandığı parayla alabildikleri sosyal medyada gündem oldu. 20 Euro ile markete giren Türk kadın birçok şeyi sepetine koyabildi.