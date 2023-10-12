Altın da Dolar ve Euro ile birlikte yükselişe geçti

Ortadoğu'da İsrail ile Hamas arasında başlayan ve gün geçtikçe şiddetlenen savaşın gölgesindeki piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Ortadoğu kan gölüne dönerken, taraflar barış yerine savaşı tercih etmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gözü İsrail, Filistin ve Hamas'ın üzerindeyken piyasalar da savaşın gölgesinde...

Geçtiğimiz mayıs seçimlerinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki değişiklikler ve enflasyonun artışıyla giderek yükselen döviz kuru, haftanın dördüncü iş gününde de yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.

Dolar kuru, Orta Doğu'da artan gerginliklerin ortasında yeni zirvelerini zorlarken; piyasalarda risk iştahı yeniden yükselmeye başladı.

İsrail ile Hamas'ın dozunu arttırdığı çatışmanın siyasi belirsizliği artırması, ABD Merkez Bankası FED'in dün akşam yayınladığı eylül ayı toplantısına ilişkin tutanakları sonrasında hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirve seyrini sürdürüyor.

Fed’in eylülde gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarına göre finansal piyasaların durumunu tahmin etmekteki güçlükler, potansiyel petrol fiyatı şokları ve işçi sendikalarının grevlerinin etkisi de dahil olmak üzere ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin belirsizlikler, Fed yetkililerini temkinli bir duruşa itti. Buna göre tutanaklar, Fed yetkililerinin ilave faiz artışının gerekliliği konusunda farklı görüşte olduğunu gösterirken, bir artışın daha ihtimal dahilinde olabileceğine işaret etti.

Türk Lirası dolar karşısında aylık bazda yüzde 3,37 değer kaybederken, yıllık bazda ise yüzde 49,48 değer kaybı yaşadı. Türk Lirası'ndaki değer kaybına rağmen Türkiye’nin beş yıllık risk primini gösteren CDS'ler ise özellikle rezervlerdeki toparlanma beklentisi sonrasında dün 395 seviyesine kadar gerilemişti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni