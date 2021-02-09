Altın, dolar, euro ve sterlin kritik sınırda!

Piyasalardaki değer kaybı devam ederken, dolar 7,07 TL'den, euro 8,54 TL'den, sterlin ise 9,75 L'den işlem görüyor. Altının gramı 418 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,26 TL seviyesinde. Bitcoin ise 46 bin 835 dolar seviyesinde.

Onsu 1.841 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 414/418, çeyrek altın 672/686, Cumhuriyet altını ise 2.766/2.795 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.