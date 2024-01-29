Altın fiyatları neden yükseliyor ?

Yeni yıla yeni bir rekorla girdikten sonra durulan altın fiyatları zirvedeki yatay seyrini yeniden yükselişe çevirdi. Yatırımcının güvenli limanı altındaki yükselişin nedeni de belli oldu.

Yeni haftaya Türk Lirası karşısında yeni bir yükseliş dalgasıyla başlayan altın fiyatları dikkat çekiyor.

2024 yılına zirvede girip ardından da zirvedeki yatay seyrini sürdüren, hem küçük hem de büyük yatırımcı için "güvenli liman" olan altın fiyatlarındaki bu değişimin altında ise hem Dolar'ın Türk Lirası karşısında peş peşe rekor kırması hem de ortadoğuda artan gerilim var.

Altın fiyatları, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi sonrasında yeni haftaya sert bir yükselişle başlarken ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısı ve 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesi de savaş dönemlerinin en değerlisi altının fiyatlarına etki etti.

Cuma günkü kapanışta Ons altın 2 bin 20 Dolar'dan, Gram altın 1.969 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 361 TL'den, Cumhuriyet altını 13 bin 831 TL'den, Gümüş ise 22,21 TL'den fiyatlanmıştı.

Güne 2 bin 26 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 32 Dolar'dan, 1.976 TL'den başlayan Gram altın 1.932 TL'den,

3 bin 353 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 353 TL'den, 13 bin 797 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 13 bin 797 TL'den, 22,39 TL'den başlayan Gümüş ise 22,48 TL'den fiyatlanıyor.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne yapılan İHA saldırısının ardından Husiler de Aden Körfezi'nde bulunan ABD donanmasına ait gemiyi hedef aldıklarını duyurmuştu. ABD donanmasına ait "Lewis B Puller" gemisini "uygun bir deniz füzesi" ile hedef aldıklarını belirten Seri, söz konusu saldırının, Filistin halkına destek ve ABD ile İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Ortadoğuda artan bu jeopolitik gerilim altın fiyatlarının haftaya yükselişle başlamasına sebep oldu. Buna göre ons altın fiyatı haftanın ilk işlem gününde 1'e yakın bir yükseliş kaydetti.

Bir tarafta savaş gerilimi sürerken diğer tarafta da ABD Merkez Bankası FED'in bu hafta vereceği kritik faiz kararı da altın fiyatlarını etkiliyor. Fed'in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararını beklemeye başladı. Piyasalardaki yaygın görüş, faizlerin sabit bırakılması yönünde olsa da piyasalar özellikle FED Başkanı Powell’ın açıklamalarından ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin ipuçları arayacak.