Altın ve Euro'dan yeni rekor!

ABD'de faizleri son 16 yılın en yüksek seviyesine ABD Merkez Bankası FED'in dün akşam açıkladığı faiz kararı sonrasında piyasalar bir anda yükselişe döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

ABD Merkez Bankası FED, 2 günlük toplantı sonrasında dün gece merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaparken bu karar "ABD'de faizlerin son 16 yılın geldiği en yüksek seviye" olarak tarihe geçti.

Fed'in faiz kararı öncesinde 1926 dolardan işlem gören ons altın faiz kararı sonrasında 1957,3 dolara yükseldi. Ons altında prim yüzde 1'i aştı. Ons altındaki hareket gram altına da pozitif yansıdı ve Gram Altın da 1.163 lira seviyelerinden tarihi zirvesini gördü ve 1.184,3 liraya çıktı.

Avrupa Merkez Bankası'nın bugün gerçekleştireceği para politikası toplantısı öncesinde yükselişini sürdüren Euro/TL, 20,7606 seviyesini test ederek yeni rekor seviyesine ulaştı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün TSİ 16:15'te faiz kararını açıklayacak. Piyasaların genel beklentisi ECB'nin 50 baz puanlık bir artışa gitmesi yönünde.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), BoE, gerçekleştirdiği para politikası toplantısının ardından politika faizini 50 baz puan artırdığını açıkladı. Bu artışla, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) politika faizi oranı yüzde 4 seviyesine çıktı. Piyasaların genel beklentisi de BoE'nin faiz oranını 50 baz puan artırması yönündeydi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,81 TL'den başlayan Dolar 18,81 TL'den,

20,75 TL'den başlayan Euro 20,71 TL'den,

23,33 TL'den başlayan Sterlin 23,23 TL'den,

14,64 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,61 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,80 TL, Euro 20,52 TL, Sterlin 23,14 TL, Japon Yeni ise 14,52 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.9583 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.953 Dolar'dan,

1.181 TL'den başlayan Gram altın 1.181 TL'den,

1.899 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.900 TL'den,

7.815 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.817 TL'den,

14,64 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,78 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.927 Dolar'dan, Gram altın 1.165 TL'den, çeyrek altın 1.874 TL'den, Cumhuriyet altını 7.711 TL'den, gram gümüş ise 14,29 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu. Kripto paralar şimdi bir yukarı, bir aşağı çalkantılı bir seyirle devam ediyor.

Güne 23 bin 863 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 809 Dolar'dan,

1.672 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.671 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,55 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 82,56 Dolar'dan işlem görüyor.