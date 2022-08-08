Altın yeniden tırmanışa geçti! Dolar ve Euro kritik sınırda

Türk Lirası'nın başta dolar ve altın olmak üzere hem yabancı para birimlerine hem de değerli madenlere karşılık değer kaybı büyürken, dolar, euro, sterlin, altın ve gümüş kritik seviyelerdeki seyrini sürdürüyor. İşte piyasalarda son durum...

Geçtiğimiz hafta açıklanan Temmuz 2022 enflasyonu verilerinin ardından alevlenen piyasalarda yukarı yönlü hareketlilik devam ediyor.

AK Parti iktidarının açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sisteminin de durduramadığı dolar kuru 17,99 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırmıştı. Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.

ABD’de, resesyon ve enflasyon ikilemi fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed’in eylül toplantısında 75 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler güçlenerek yüzde 70 seviyesine çıkarken, kasım toplantısında yüzde 53 ihtimalle 25 baz puan faiz artırılacağı öngörülüyor.

İşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,95 TL'den başlayan Dolar 17,96 TL'den,

18,29 TL'den başlayan Euro 18,31 TL'den,

21,70 TL'den başlayan Sterlin ise 21,76 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 17,95 lira, avronun satış fiyatı ise 18,25 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.776 dolardan başlayan Ons altın 1.782 dolardan,

1.022 TL'den başlayan Gram altın 1.029 TL'den,

1.644 TL'den başlayan çeyrek altın 1.654 TL'den,

6.766 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.807 TL'den,

11,47 TL'den başlayan Gümüş ise 11,70 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 24.175 Dolar'dan, Ethereum ise 1.785 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,83 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 96,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 95,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol talebine ilişkin endişelerin artmasıyla nisan başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydeden petrol fiyatları, yeni haftaya piyasalarda arz daralmasına ilişkin endişelerin zemin kazanmasıyla yükselişle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının, yoğun bir arz baskısı oluşturacağını öngörüyor.