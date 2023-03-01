  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın yeniden yükselişe geçti; gözler Dolar ve Euro'da

Altın yeniden yükselişe geçti; gözler Dolar ve Euro'da

Altın yeniden yükselişe geçti; gözler Dolar ve Euro'da
Güncelleme:

Dolar kuru 18,90 TL barajının hemen altında yatay seyirde devam ederken düşüş eğilimindeki altında ibre terse döndü. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 23 bin 685 Dolar'dan başlayan Bitcoin 23 bin 744 Dolar'dan, 
1.650 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.653 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 83,93 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,03 Dolar'dan işlem görüyor.  

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin sanal para
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Rezalet! Galatasaray'ın yıldızı Icardi eşi Wanda'nın çıplak fotoğrafını paylaştı
Asrın felaketi sonrasında en çok korkulan 2 noktadan haber geldi
EYT yasalaştı, peki EYT'li şimdi ne yapacak ?
''Var Mısın Yok Musun'' yarışmasındaki Hamdi Bey'in son hali gündem oldu
Adnan Oktar'ın Boğaz'daki lüks villasını Rusya'dan kaçan oligark aldı
Bir deprem sonrası seçim anketi daha açıklandı
Hatay'da bir büyük deprem daha
Depremde devrilen minare apartmanı ikiye böldü
İşte Prof. Dr. Ahmet Ercan'ı gözaltına aldıran açıklaması
İsmailağacılardan saçma sapan kadın saçı fetvası