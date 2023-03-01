Altın yeniden yükselişe geçti; gözler Dolar ve Euro'da

Türkiye 11 ilimizi vuran ve 45 binden fazla canı yitirmemize neden olan asrın felaketinin yaralarını sarmak için seferber olmuşken piyasalarda Dolar kuru zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. Yaklaşık 20 gündür düşüş eğilimindeki altın ise ibreyi yukarı çevirdi.

Analistler, söz konusu gerilemeye karşın ABD'de enflasyon beklentilerinin hala oldukça yüksek olduğuna dikkati çekerek, iş gücü piyasalarından gelecek yavaşlama sinyallerinin öneminin günden güne arttığını bildirdi. Ülkede resesyon fiyatlamalarının geçen hafta önemli oranda zayıfladığını kaydeden analistler, "yumuşak iniş" ihtimalinin de piyasalarda olasılık dahilinde görüldüğünü bildirdi. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 75 baz puan daha faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktararak, artırımların mart, mayıs ve haziran ayındaki toplantılarda 25'er baz puan şeklinde yapılacağının öngörüldüğünü hatırlattı.

Büyüme rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı GSYİH verilerine göre, ekonomi dördüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,5 büyüme gösterdi. Türkiye ekonomisi 2022 yılı genelinde ise yüzde 5,6 büyüme kaydetti. Uluslararası kurumların tahminleri ise yüzde 5 seviyelerindeydi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,87 TL'den başlayan Dolar 18,88 TL 'den,

20 TL'den başlayan Euro 20,11 TL 'den,

22,75 TL'den başlayan Sterlin 22,72 TL 'den,

13,84 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,90 TL 'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 18,88 TL'den, Euro 20,05 TL'den, Sterlin 22,85 TL'den, Japon Yeni ise 13,79 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.832 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.832 Dolar 'dan,

1.112 TL'den başlayan Gram altın 1.112 TL 'den,

1.788 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.789 TL 'den,

7.356 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.360 TL 'den,

12,82 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,73 TL'den fiyatlanıyor.