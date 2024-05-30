Altında düşüş sürüyor; Dolar ve Euro hareketsiz kaldı

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Türk Lirası karşısında zirvede sıkışıp kalan ve yaklaşık 2 aydır yerinde sayan Dolar ve Euro'nun yatay seyri devam ediyor. Altın fiyatlarında ise geri çekilme sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar ve Euro olmak üzere yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında zirvedeki yatay seyri devam ediyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik iyimserliğin korunmasıyla pozitif bir seyir izlerken altın fiyatları da kan kaybediyor.

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 32,24 TL'den başlayan Dolar 32,25 TL'den,

34,88 TL'den başlayan Euro 34,98 TL'den,

40,97 TL'den başlayan Sterlin 41,10 TL'den,

20,60 TL'den başlayan Japon Yeni ise 20,63 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,22 TL'den, Euro 34,99 TL'den, Sterlin 41,13 TL'den, Japon Yeni ise 20,50 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 322 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 335 Dolar'dan,



2 bin 410 TL'den başlayan Gram altın 2 bin 427 TL'den,

3 bin 978 TL'den başlayan Çeyrek altın 3 bin 967 TL'den,

16 bin 363 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 16 bin 310 TL'den,

32,57 TL'den başlayan Gümüş ise 32,57 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 340 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 428 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 976 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 356 TL'den, Gümüş ise 33,11 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 68 bin 134 Dolar'dan başlayan Bitcoin 67 bin 865 Dolar'dan,

3 bin 781 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 736 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 83,15 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,22 Dolar'dan işlem görüyor.