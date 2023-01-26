Altından bir rekor daha Euro uçuyor, dolar barajda!

Piyasalarda ABD'den gelecek GSYİH rakamları öncesinde yükseliş hızlandı. Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarken Dolar kuru da 18,80 barajını zorluyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Döviz ve altın fiyatları Fed'in faiz kararına yön verebilecek ABD ekonomik verileri öncesinde zirve seviyelerinden bir miktar gerilerken; yatırımcılar, bugün açıklanacak dördüncü çeyrek ABD GSYİH verilerini beklemeye başladı.

Küresel enflasyon sorununun aşılmaya başladığına yönelik beklentiler, Fed'in faiz artırım hızını azaltacağına yönelik tahminler, Çin ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesi, Hindistan'daki dev altın talebi yükselişi hızlandırıyor. Ons altındaki güçlü yükseliş gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı. Gram altın fiyatları 1178,8 TL'yi görerek tarihi seviyeye yükseldi. Ons altın perşembe günü dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşırken; yatırımcılar, Fed'in politika sıkılaştırma yolunu etkileyebilecek ABD ekonomik verilerini beklemeye başladı. Fed'in yaklaşan politika toplantısının gidişatını belirleyebilecek olan dördüncü çeyrek ABD GSYİH verisi bugün TSİ 16:30'da açıklanacak.

Avrupa Merkez Bankası'nın para politikasında kararlılığını yinelemesinin ardından yükselişini sürdüren Euro/TL, 20,5640 seviyesini test ederek yeni rekor seviyesine ulaştı. Euro/dolar paritesi ise dün en düşük 1,0857 seviyesini gördükten sonra günü 1,0915 seviyesinden kapatmıştı. Parite yaklaşık dokuz ayın en yüksek seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.

TCMB taraflı KKM'de üst faiz sınırı kaldırılıyor

TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıya göre, TCMB'nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerindeki faiz sınırı kaldırılıyor.

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında yıl sonu enflasyon tahminlerini paylaştı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2023 yılının sonu için enflasyon tahminini değiştirmediklerini açıklayarak, yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 22,3 olduğunu söyledi.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,80 TL'den başlayan Dolar 18,81 TL'den,

20,52 TL'den başlayan Euro 20,52 TL'den,

23,32 TL'den başlayan Sterlin 23,33 TL'den,

14,53 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,50 TL'den işlem görüyor.

Dün serbest piyasada Dolar 18,81 TL, Euro 20,47 TL, Sterlin 23,18 TL, Japon Yeni ise 14,50 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Güne 1.945 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.937 Dolar'dan,

1.176 TL'den başlayan Gram altın 1.171 TL'den,

1.891 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.883 TL'den,

7.780 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 7.748 TL'den,

14,42 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 14,35 TL'den fiyatlanıyor.

Dün Ons altın 1.930 Dolar'dan, Gram altın 1.167 TL'den, çeyrek altın 1.876 TL'den, Cumhuriyet altını 7.721 TL'den, gram gümüş ise 14,27 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Güne 23 bin 159 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 977 Dolar'dan,

1.615 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.607 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 86,02 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 86,88 Dolar'dan işlem görüyor.