Altını olanlar dikkat: Kuyumcular sizi arıyor olabilir

2024 yılına hızlı başlayan ancak yaklaşık 1,5 aydır düşüşe geçtikten sonra yeniden hareketlenen altın fiyatları yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ederken, kuyumcular piyasada az bulunan bir altın türü için arayışa başladı. İ

İster yatırım olsun ister özel günler olsun altın her dönem yatırımcının güvenli limanı olmaya devam ediyor.

Özellikle gram ve çeyrek altın satışları dikkat çekerken kuyumcuların piyasada az bulunan bir altın türü için yatırımcıların peşine düştüğü öğrenildi.

Piyasada nadir olarak bulunan ve yüksek talep gören altın türü olan Gremse altın, kuyumcuların dikkatini çekiyor ve bu da fiyatlar üzerinde belirgin bir etkiye yol açıyor.

Son zamanlarda 39.024,13 TL seviyesine ulaşarak, kuyumcular ve yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yaratan gremse altının nadir bulunması ve dolaşım sıkıntıları nedeniyle kıymetinin artması, piyasada da kuyumcuları harekete geçirdi.