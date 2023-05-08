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Amasya'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Amasya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Amasya'da saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Amasysa'da saat 16.41'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 2.6 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler amasya deprem kandilli afad
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