Anayasa Mahkemesi'nden HDP kararı

Anayasa Mahkemesi, HDP’ye ödenen Hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılmayan HDP'ye Hazine ve Maliye Bakanlığınca Siyasi Partiler Kanunu'nun ek 1. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ödenen 400 milyon 228 bin 667 lira tutarındaki yardıma tedbiren bloke konulması ile devlet yardımından harcanan kısmın partiden, harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek Hazineye gelir kaydedilmesi talebini görüştü.

Anayasa Mahkemesi, oy birliğiyle talebe ilişkin karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı başvuruda, HDP'nin 14 Mayıs'taki genel seçimlere katılmadığı hatırlatılmış, bu kapsamda seçim yılı dolayısıyla fazladan ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulması istenmişti.

HDP'nin kapatılması istemli davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti. HDP'nin itirazı üzerine bloke kararı Anayasa Mahkemesi tarafından kaldırılmıştı.