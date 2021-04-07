Ani sıcaklık düşüşü dolu yağışının habercisi!

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, ani sıcaklık düşüşlerinin Marmara Bölgesi'nde kısa süreli dolu yağışına neden olabileceğini söyledi.

Bugün yurt genelinde etkili olan bahar havası, yarın Marmara Bölgesi'nden başlayarak kışa dönecek. Cuma, Anadolu'da yeniden kar başlayacak.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çölden gelen lodosun etkisiyle bugünkü sıcaklıkların mevsim normallerinin oldukça üstünde olduğunu söyleyen Çalışkan, Avrupa'daki soğuk havanın bu geceden itibaren Marmara Bölgesi'nden girerek yurt genelini etkisi altına alacağını belirtti.

Çalışkan, ''Bugün 18-19 derece olan İstanbul, yarın 6-7 derecelere kadar inecek. Özellikle İstanbul'da gece saatlerinde gök gürültülü kuvvetli bir yağış var'' dedi.

BEKLENEN DOLU YAŞAMI FELÇ EDER Mİ?

Beklenen ani sıcaklık düşüşünün kuvvetli dolu yağışı getirerek maddi hasar verebileceği yönündeki iddialara da açıklama yapan Çalışkan, ''Marmara Bölgesi'nde kısa süreli dolu yağışı görülebilir. Ama bu yazın görülen süper hücre yağışlarından olmayacak'' ifadelerini kullandı.

SOĞUK HAVA NE KADAR DEVAM EDECEK?

Çalışkan, soğuk hava ayın 12'sine kadar devam edeceğini ve o tarihten itibaren de yavaş yavaş bir ısınma beklendiğini ifade etti.

BÖLGE BÖLGE SON DURUM

Marmara Bölgesi'nde bugün güneşli ve 20 derecelere varan sıcaklıklarda yarın hızlı bir düşüş yaşanacak. 10 derece ve altına inmesi beklenen sıcaklıklarla birlikte kuvvetli yağmur ve tepelerde kar bekleniyor.

Ege'de güneşin de etkisiyle sıcaklıklar 20-23 derece civarında seyrediyor. Ancak yarın bölgede etkili olacak karayel ve sağanak yağışların da etkisiyle sıcaklıklar oldukça düşecek. Akşam saatlerinde Kütahya ve Afyon'da da kar başlayacak.

Lodosun etkisiyle İç Anadolu'ya çöl tozu hakim. Bölgede sıcaklıklar 22-23 derece civarında ancak yarın Eskişehir tarafından başlayacak soğuk hava, cuma günü bütün bölgeyi etkisi altına alacak.

Akdeniz ve Güneydoğu'da sıcaklık yaz değerlerine yaklaştı. Cuma Akdeniz de yağmur ve serin hava bekleniyor.

Karadeniz'de de yarın hava kışa dönecek. Yarın akşam saatlerinde Bolu'da kar başlayacak. Doğu Anadolu 3 gün boyunca bu aya göre çok sıcak, karlar hızla eriyor.