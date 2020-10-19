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  3. 19 Ekim 2020 21:56

Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri başlıyor

Sivas Valiliği, 25 Ekim'den itibaren yeni açılacak olan Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas YHT hattında test sürüşlerine başlanılacağını duyurdu.

Ankara-Sivas YHT hattında test sürüşleri başlıyor
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Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının bazı bölümlerinde test sürüşleri yapılacağı bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yerköy-Sivas YHT Projesi'nin üstyapı ve elektromekanik işleri yapım işi kapsamında yer alan Yerköy-Sivas YHT projesinin hedeflenen, planlanan ve istenilen tarihte tamamlanabilmesi için iletim, imalat, ulaşım ve kontrol hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasını teminen, 25 Ekim 2020 tarihinde saat 08.00'den itibaren, Yerköy-Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni-Yıldızeli-Sivas arasında 25 kw enerji ile tren testlerine başlanacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, belirtilen güzergahta vatandaşların can ve mal kaybına uğramamaları için tren hattına yaklaşmalarının, katener hattının altında dolaşmalarının, iletken kablolara dokunmalarının ve elektrik direklerine tırmanmalarının yasaklandığı belirtildi.

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