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Ankara'da palet fabrkasında korkutan yangın

Ankara'da palet fabrkasında korkutan yangın
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Ankara'daki bir palet fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan palet fabrikasında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikadan yükselen dumanları gören çevredekilerin, durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bitişikteki bir diğer fabrikaya da sıçrayan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın sırasında mesai başlamadığı için içeride personel bulunmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Etiketler ankara palet fabrika yangın
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