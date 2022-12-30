Ankara'da yaın yılbaşı kutlamaları nedeniyle bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Valiliği, yılbaşı kutlamaları nedeniyle yarın bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını bildirdi.

Ankara Valiliği, yılbaşı kutlamaları nedeniyle saat 19.00'dan itibaren bazı yolların araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi:

“31 Aralık 2022 günü yapılacak yılbaşı kutlamaları ile ilgili olarak ilimizde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, stratejik/ekonomik öneme haiz hassas bölgeler ile otogarlar, tren garları, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park/bahçeler, eğlence merkezlerinin olduğu bölgeler, oteller ile halkımızın yoğun olarak kutlamalara katılacağı değerlendirilen yerlerde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.”

Tedbirler kapsamında, 31 Aralık 2022 Cumartesi günü saat 19.00’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak yollar şu şekilde:

-Aşkabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile 54. Cadde arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması hâlinde Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ve Akay Kavşağı arasında kalan bölümü ile buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması hâlinde GMK Bulvarı ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması hâlinde Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşağı ile Kızılay Kavşağı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması hâlinde Millî Müdafaa Caddesi'nin GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması hâlinde 54. Cadde ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması hâlinde Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması hâlinde Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması hâlinde Filistin Caddesi ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü,

-İhtiyaç olması halinde Kumrular Sokak ve buraya açılan cadde/sokakların tamamı çift yönlü olarak etkinliklerin bitimine kadar araç trafiğine kapatılacaktır.