  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ankara'da YHT raydan çıktı: Yaralılar var

Ankara'da YHT raydan çıktı: Yaralılar var

Ankara'da YHT raydan çıktı: Yaralılar var
Güncelleme:

Ankara'da test aşamasındaki Yüksek Hızlı Tren vagonlarının raydan çıkması sonucu 4 YHT çalışanı yaralandı.

Kaza, saat 02.52'de Mamak İlçesi Kayaş İstasyonu'nda meydana geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından yapılan açıklamaya göre; yolcu trafiğine kapalı zaman diliminde yeni hizmete alınacak YHT vagonlarının test sürüşü sırasında Kayaş İstasyonu Kırıkkale yönündeki makastan geçişi esnasında tren raydan çıktı. Kazada 4 YHT çalışanı hafif yaralanırken, kazayla ilgili teknik ve idari inceleme başlatıldı.

Kazaya bağlı olarak elektrifikasyon sisteminde meydana gelen hasar nedeniyle, hat onarım çalışmaları tamamlanıncaya kadar tren trafiği geçici olarak durduruldu. Ankara-Sivas arası YHT işletmeciliği Ankara-Kırıkkale arasında otobüs aktarması ile yapılacağı açıklandı. Hattın işletmeye açılması için çalışmalar devam ediyor. 

DHA

Etiketler ankara yht yüksek hızlı tren raydan çıktı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ateş serbest! Mehmetçik gövde gösterisi yaptı
İstanbul'da milyonluk kaza: Gıcır gıcır Togg'lar pert oldu
Osmaniye'de feci kaza: 4 ölü, 3 yaralı
İsrail'den kan donduran açıklama: ''Hastaneleri vuracağız''
Kızları olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar suskunluğunu bozdu
İstanbul'da huzur operasyonu: Araçlar didik didik arandı
Süleyman Seba’nın mezarı tahrip edildi
Kahramanmaraş'ta deprem
İstanbul'da bir bankacı ''kredi çıkmadı'' diye vuruldu
Deprem bölgesindeki 4 bina iskambil kağıdı gibi çöktü