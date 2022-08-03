Ankara'daki üç cemevine saldırıda yeni gelişme
Ankara'da üç cemevine saldırı soruşturmasında gözaltına alınan 3 kişi savcılığa sevk edildi.
Ankara'daki üç cemevine saldırı olayında flaş bir gelişme yaşandı. Soruşturmada gözaltındaki 3 zanlı savcılığa sevk edildi.
ANKARA'DAKİ ÜÇ CEMEVİNE SALDIRI OLAYINDA NE OLMUŞTU?
Ankara'da 3 ayrı cemevine düzenlenen saldırıların ardından 3 kişi gözaltına alınmıştı. Sosyal medyada büyük tepki çeken saldırı görüntülerinde cemevlerinden birinde her şeyden habersiz oturan vatandaşlara saldırganın birdenbire sandalye fırlattığı görülmüştü.
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