Antalya'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durumlar Yönetim Başkanlığı AFAD'tan yapılan açıklamada depremin Kaş ilçesi açıklarında saat 08:30'da meydana geldiği belirtildi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.2 ve derinliği 9.1 km olarak açıklandı.