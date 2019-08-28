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  3. 28 Ağustos 2019 19:11

Antik kent yakınında korkutan yangın

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Perge Antik Kenti yakınlarındaki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın karadan ve havadan müdahale ile söndürüldü

Antik kent yakınında korkutan yangın
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Aksu'da, Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlıkta, saat 14.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri görenlerin ihbarıyla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Bölgeye 60 orman işçisi; 4 helikopter, 12 arazöz ve 2 yangın söndürme helikopteriyle sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangını, 4 saat süren çalışma sonunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Perge Antik Kenti ve yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülen yangın nedeniyle bazı seralar zarar gördü. 

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ne kadar bir alanın zarar gördüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

 

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