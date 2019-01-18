Süper Kanlı Ay tutulması nereden izlenebilecek ?
Süper Kanlı Ay tutulması nereden izlenebilecek ?
Karne sonrası İstanbullular oraya akın etti
Karne sonrası İstanbullular oraya akın etti
AK Parti'de deprem ! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti
AK Parti'de deprem ! Aday gösterilmeyen belediye başkanı istifa etti
Meteoroloji açıkladı: Sömestr tatilinde hava nasıl olacak ?
Meteoroloji açıkladı: Sömestr tatilinde hava nasıl olacak ?
Kırmızı alarm ! Hepsinin içerisinden asbest çıktı !
Kırmızı alarm ! Hepsinin içerisinden asbest çıktı !
Kasa fişlerindeki büyük tehlike
Kasa fişlerindeki büyük tehlike
Bunu yapana 5 milyon TL destek verilecek
Bunu yapana 5 milyon TL destek verilecek
Binali Yıldırım'dan müjde: Dev proje erken bitecek
Binali Yıldırım'dan müjde: Dev proje erken bitecek
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Ocak 2019 17:34

Asansör boşluğunda kalan kediyi AFAD kurtardı

Bilecik'te 5 katlı bir binanın asansör boşluğunda 4 gündür mahsur kalan kediyi AFAD kurtardı.

Asansör boşluğunda kalan kediyi AFAD kurtardı
A+ A-

Bilecik'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki asansör boşluğunda yaklaşık 4 gündür mahsur kalan kediyi AFAD ekipleri kurtardı. Duvar, çekiç yardımıyla kırıldıktan sonra çıkan kedinin ilk işi apartman sakinlerinin verdiği suyu içmek oldu.
 
Bilecik'te Bahçelievler Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki asansör boşluğunda mahsur kalan kedinin seslerini duyan apartman sakinleri durumu hemen AFAD arayarak bilgi verdi.

ÖZEL ÇEKİÇ YARDIMIYLA DUVAR KIRILDI

Olay yerine gelen ekipler kedinin mahsur kaldığı yerin duvarını çekiç yardımıyla kırdılar. Buradan açılan delikten uzun süre çıkmayan kedi son olarak ekiplerin aşağı inmesinin ardından mahsur kaldığı yerden çıktı.

"YAKLAŞIK 4 GÜNDÜR ORADA KALDIĞI SÖYLENİYOR"

Apartmanın altından kediyi kurtaran AFAD Arama Kurtarma Şefi Ercümen Diyar kediyi kucağına alarak apartman sakinlerin getirdiği suyu verdi. Kediyi kurtarmak için yaklaşık 1 saat uğraştıklarını anlatan Diyar, "Duvarın arkasında sıkışarak kalan kediyi küçük bir delik açarak kurtardık. Yaklaşık 4 gündür orada kaldığı söyleniyor. Herhangi bir sıkıntısız bir şekilde özgürlüğüne kavuşturduk" dedi.

4 gün duvar arasında kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan kedi, bir süre su içtikten sonra apartmandan ayrıldı.

İHA

çekiç , mahsur , kedi , asansör
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM