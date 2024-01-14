Asgari ücret desteğiyle ilgili kanun teklifi Meclis'te

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik kanun yarın ( 15 Ocak Pazartesi günü ) TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren 2024 yılı zamlı asgari ücret 27 Aralık tarihinde belli olmuştu.

Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamayla asgari ücretin 2024 yılı için net 17 bin 2 TL olduğu duyurulmuştu.

Yüzde 49'luk artış sonrası asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin lirayı aştı.

Asgari ücretin belli olmasının ardından asgari ücret desteğinin 500 liradan 700 liraya yükseltilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili kanun teklifinin 15 Ocak Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulması planlanıyor.

Milletvekillerinin imzasına açılan kanun teklifine göre, asgari ücret desteği 500 liradan 700 liraya çıkarılacak. Bununla birlikte kısa çalışma ödeneğine ilişkin de düzenleme gündeme gelecek.

Söz konusu teklif, pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulacak. Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek teklif, komisyon sürecinin ardından TBMM Genel Kuruluna sevk edilecek.

SSK ve Bağkur emekli aylıklarına iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kararlaştırılmasının ardından komisyon sürecinde teklife eklenmesi bekleniyor.

Zamlı asgari ücretteki 2 TL gündem oldu

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yüzde 49'luk artış yapılan asgari ücreti açıklamasının ardından sondaki "2 lira" sosyal medya platformunda TrendTopic listesine girdi.

Sosyal medya kullanıcıları yeni rakamla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

İşverene maliyeti 23.502 liraya çıktı

Net asgari ücret 17 bin 2 liraya yükselirken brüt ücret ise 2 bin 2 lira oldu. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 23 bin 502 liraya çıktı.

Brüt asgari ücretten neler kesiliyor?

Brüt asgari ücretten 2.800 TL sosyal sigorta primi işçi payı, 200 TL işsizlik sigortası primi işçi payı kesilecek. Kalan tutar işçiye net ücret olarak ödenecek.

İşverenin yapacağı ödemeler

İşveren ayrıca 3.100 TL sosyal sigorta primi işveren payı ve 400 TL işsizlik sigortası primi işveren payı ödeyecek. Böylece asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 23.502 TL olacak.

Asgari ücret desteği 700 TL'ye çıktı

Asgari ücretle çalışan işçiler için işverene sağlanan asgari ücret desteği işçi başına aylık 500 TL'den 700 TL'ye çıkartıldı. Asgari ücret desteği dikkate alınırsa işverenin fiili maliyeti 22.802 TL olacak.