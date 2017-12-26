Asker zehirlenme vakalarında korkunç bilanço

Son bir yılda Türkiye’nin genelinde yaşanan 'asker zehirlenme' vakalarında durum çok vahim... Sadece belli bir noktada yaşanmayan olaylarda, toplamda en az 2 bin 111 askerin zehirlendiği ortaya çıktı.



Zehirlenme vakaları sadece belli bir noktada da yaşanmıyor. Türkiye'nin genelinde yaşanan olaylarda, Gaziantep'te 70 asker, Sivas'ta 31 asker, Marmaris'te 87 asker, Bursa'da 10 asker, Kastamonu'da 38 asker, Manisa'da 731 asker, Diyarbakır'da 25 asker, Manisa'da 1049 asker, Manisa'da 70 askerin zehirlendiği belirlendi. Manisa'da zehirlenen askerlerden biri de şehit olmuştu.

SAHTE VETERİNER VE SAĞLIK RAPORLARI

BBC Türkçe muhabiri Selin Girit'in Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre; Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle gündeme gelen Rota Yemekçilik'in kardeş şirketi Eren Tabldot'un karıştığı yeni bir skandalda Eren'in et tedarik ettiği bir şirket, sahte veteriner ve sağlık raporları düzenleyip piyasadan topladığı hayvanların etlerini kışlalara ve askeri birliklere verdiği anlaşılmıştı.

2018 YILINDA TÜM YİYECEK İHTİYACI KAMU KURULUŞLARINDAN

At eti skandalından sonra da Milli Savunma Bakanlığı da harekete geçerek, 2018 yılında askerin tüm yiyecek ihtiyacı kamu kuruluşları tarafından karşılanması kararı almıştı.

AYTUN ÇIRAY: BİR HEKİM OLARAK KAHROLUYORUM

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray da Twitter hesabından “Son bir yılda kışlalarda yaşanan zehirlenmelerde tablo o kadar kötü ki, en az 2 bin 111 askerin zehirlendiği ortaya çıktı… GATA’ya önce FETÖ’cüleri doldurur, sonra da onları bahane ederek asker hastanelerini kapatırsanız Mehmetçik hasta olur. Bir hekim olarak kahroluyorum!” diyerek tepkisini dile getirdi.