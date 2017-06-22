Askerlerin neden zehirlendiği belli oldu

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda geçen cumartesi günü hastaneye kaldırılan 731 askerin yemekten zehirlendiği kesinleşti. Savcılığın başlattığı soruşturmada gözaltına alınanlardan dün adliyeye sevk edilen 25 kişiden 6'sı tutuklanırken, bugün adliyeye sevk edilen 23 kişiden 6 asker serbest bırakıldı.



Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki askerlerin zehirlenmesiyle ilgili ön incelemenin tamamlandığı belirtildi. Açıklamada klinik bulgular, hastalardan alınan örnekler ve epidemiyolojik analiz sonuçlarına göre olayın besin zehirlenmesi olduğu kaydedildi.



SAVCILIK SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda, geçen 17 Haziran'da akşam yemeğinden sonra 731 asker rahatsızlandı. Hastanelere kaldırılan askerlerin tamamı tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ilk olarak 17 Haziran'da yemek şirketinin Manisa'daki yönetici ve çalışanı 19 kişi gözaltına alındı. Sonraki günlerdeki gözaltılar ile birlikte toplam sayı 48'e yükseldi. Dün adliyeye sevk edilen ilk 25 kişilik gruptan şirketin Genel Müdürü A.T. ile Manisa sorumlusu V.A.G.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı. 16'sı savcılık tarafından, 3'ü de sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ASKERLERİN TAMAMI SERBET

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan yemeklerin kontrolünden sorumlu subay ve astsubaylar S.Ç., S.Z., O.K.Y., A.Ö., H.Ş. ve A.A. ile yemek şirketinin satın almadan sorumlu müdürü M.A. ile diğer çalışanlar Y.H., C.E., A.Y., E.E., İ.Ü., F.E., S.S., Z.S., F.T., Y.K., H.G., H.Y., M.D., D.Y., K.Ö., S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 23 kişilik ikinci grupta yer alan askerlerin tamamı, savcılıkta ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin adliyedeki işlemleri ise sürüyor.