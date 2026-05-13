Atama ve yer değiştirme sistemi sil baştan! Yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı

İçişleri Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile bazı kadrolara kurum dışından atama yolu kapatılırken, görev süreleri ve 5 ilin hizmet bölgesi statüsü değiştirildi.

İçişleri Bakanlığı Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan kapsamlı değişiklikler bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararlara göre, bakanlık bünyesindeki kariyer basamakları ve bölge hizmet sürelerinde önemli güncellemeler yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; mevcut yönetmelikte kurum dışı personele açık olan il sivil toplumla ilişkiler müdürü ve sosyal etüt ve proje müdürü kadroları kurum dışı personele kapatılarak, sadece kurum içi personelden atama yapılması sağlandı. İl basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna kurum içinden veya kurum dışından personel atanabilmesi için mevcut yönetmelik sabit bırakılırken, ayrı bir fıkrada düzenlemeye gidildi. Basın ve halkla ilişkiler müdürü kadrosuna atananların görev yerlerinin değiştirilmesi istenildiğinde ya da görevden alınmaları halinde 'Daha önce görev yaptıkları kadro veya denk kadro unvanına Bakanlıkça atanabilirler' maddesi eklendi.

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatına ihdas edilen kadrolar yönetmelik kapsamına alındı. Atama yetkileri düzenlendi ve uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle il yazı işleri müdürü kadrosuna Personel Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine bakan onayıyla atama yapılacağı da hüküm altına alındı.

HİZMET SÜRESİ 3 YILA YÜKSELTİLDİ

İl planlama ve koordinasyon müdürü kadrosuna yönelik yapılan değişiklikle, ilçe müdürü olarak görev yapanlara toplam 10 yıl hizmet süresine sahip olma ve en az 3 yıl il planlama uzmanı olarak görev yapma şartı getirildi. İlçe müdürü olarak görev yapanların il müdürü olarak atanabilmesi için gereken hizmet süresi de 2 yıldan 3 yıla yükseltildi. Hizmet bölgeleri cetvelinde yapılan düzenlemeyle 5 ilin hizmet bölgesi değiştirildi. Buna göre Hatay ve Kahramanmaraş 1'inci bölgeden 2'nci bölgeye, Mardin ve Van 3'üncü bölgeden 2'nci bölgeye, Adıyaman ise 3'üncü bölgeden 4'üncü bölgeye alındı.

DHA