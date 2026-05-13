Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında!

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Beyoğlu'nda saldırıya uğradı! Bir alışveriş merkezinde kimliği belirsiz bir kişinin hedefi olan yıldız futbolcuya yumruk atıldı. Olay sonrası saldırgan emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Lucas Torreira, İstanbul'un göbeğinde çirkin bir saldırının hedefi oldu. Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu, Beyoğlu'nda gittiği bir alışveriş merkezinde hem sözlü hem de fiziksel saldırıya uğradı. Yumrukların konuştuğu olayda saldırgan, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

AVM'de Beklenmedik Saldırı

Olay, Beyoğlu Kasımpaşa bölgesinde bulunan popüler bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uruguaylı futbolcu Torreira AVM’de bulunduğu sırada bir şahsın önce sözlü tacizine maruz kaldı. Kısa sürede büyüyen gerginlikte saldırgan, yıldız futbolcuya yumruk atarak fiziksel şiddet uyguladı.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Çevredeki vatandaşların ve güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle durum polise bildirildi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Torreira’ya saldıran şahsı kısa sürede etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Sağlık Durumu Merak Konusu

Yaşanan bu üzücü hadisenin ardından Galatasaray kulübünden henüz resmi bir sağlık raporu paylaşılmadı. Ancak ilk gelen bilgiler, yıldız oyuncunun emniyet birimlerine konuyla ilgili ifade verdiği yönünde. Sarı-kırmızılı camia ve taraftarlar, sosyal medya üzerinden başarılı futbolcuya destek mesajları yağdırıyor.

DHA / İHA

