  29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: Sahte çağrı merkeziyle 102 milyon TL vurgun!

Kocaeli'nin Gebze ilçesi merkezli başlatılan ve 29 ile yayılan devasa dolandırıcılık soruşturmasında şebeke çökertildi. Sahte internet siteleri ve çağrı merkezi üzerinden araç kiralama vaadiyle vatandaşları dolandıran ve milyonlarca liralık haksız kazanç elde eden 74 şüpheli, şafak vakti düzenlenen eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takip, dolandırıcıların profesyonel yöntemlerini gün yüzüne çıkardı. Şüphelilerin; "arabamgelsin.org", "worldautocar.com" ve "avsaracfilosu.com" gibi gerçekçi görünümlü ancak tamamen sahte olan web siteleri açtığı belirlendi. Bu siteler üzerinden düşük fiyatlı araç ilanları yayınlayarak vatandaşların ilgisini çeken şebeke, iletişime geçen kişileri yabancı uyruklu şahıslar adına açılmış hatlarla kurdukları sahte çağrı merkezine yönlendirdi.

"Kaparo" Bahanesiyle Milyonlarca Lira Topladılar

Kendilerine profesyonel bir şirket izlenimi veren zanlılar, mağdurlardan "kaparo" veya "ürün bedeli" adı altında para talep etti. Gönderilen paraların izini kaybettirmek için karmaşık bir banka hesap ağı (hesapçı ağı) kullanan şebekenin, banka hareketlerinde yapılan incelemede tam 102 milyon 537 bin 610 liralık haksız kazanç sağladığı saptandı.

29 İlde Şafak Baskını: 74 Gözaltı

Soruşturma kapsamında 88 farklı dolandırıcılık olayını aydınlatan emniyet güçleri; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 29 ilde operasyon için düğmeye bastı. Bugün saat 06.30’da yapılan baskınlarda 74 zanlı yakalanırken, firari olan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma Derinleşiyor

Adli makamlar, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü açıkladı. Uzmanlar, vatandaşları bilindik ve kurumsal platformlar dışındaki sitelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İHA

Etiketler araç kiralama dolandırıcılık gebze operasyon sahte çağrı merkezi çağrı merkezi siber suçlar Kocaeli kapora dolandırıcılığı
