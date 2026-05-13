  3. İSKİ'den milyonları ilgilendiren fatura açıklaması: ''Su elektrikten pahalı'' iddialarına yanıt!

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), son günlerde sosyal medyada yayılan "İstanbul'da su faturaları elektriği geçti" iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. 10 metreküp suyun 563 TL olduğu yönündeki hesaplamaların gerçeği yansıtmadığını belirten İSKİ, "İnsani Su Hakkı" indirimi dahil güncel fatura kalemlerini paylaştı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kamuoyunda tartışılan "fahiş su zammı" iddialarına rakamlarla yanıt verdi. Bazı medya organlarında yer alan suyun elektrikten daha pahalı olduğu yönündeki paylaşımların "yanıltıcı bir algı" olduğunu savunan kurum, faturayı oluşturan kalemleri şeffaf bir şekilde paylaştı.

"563 TL İddiası Gerçek Dışı"

İSKİ’den yapılan açıklamada, 2026 yılı için 10 metreküp su tüketiminin 563 TL tuttuğu yönündeki örnek faturanın yanlış hesaplandığı vurgulandı. Kurum, "İnsani Su Hakkı" indirimi dikkate alındığında 10 metreküplük bir konut faturasının gerçek tutarının 458,28 TL olduğunu duyurdu.

İşte 2026 Ocak Ayı Güncel Su Tarifesi Hesaplaması:

Su birim fiyatı: 35,26 TL
Atık su birim fiyatı: 17,62 TL
10 m³ Toplam Bedel (Ham): 528,80 TL
İnsani Su Hakkı İndirimi: -70,52 TL (2 m³ ücretsiz)
Nihai Fatura: 458,28 TL

"Su ve Elektrik Kıyaslaması Teknik Olarak Yanlış"

Açıklamada, elektrik ile su faturalarının doğrudan karşılaştırılmasının mali açıdan uygun olmadığına dikkat çekildi. Elektrik faturalarının merkezi bütçeden yaklaşık %50 oranında sübvanse edildiği hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşların ödediği elektrik faturalarının önemli bir kısmı devlet desteğiyle karşılanırken; su ve atık su hizmetlerinde merkezi bütçeden benzer bir sübvansiyon bulunmamaktadır. Hizmetin sürdürülebilirliği tamamen tarifeler üzerinden sağlanmaktadır. Bu nedenle iki hizmetin maliyet yapısı birbirlerinden tamamen farklıdır."

 İSKİ, tüm tarife bilgilerinin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna açık olduğunu belirterek, eksik veriler üzerinden yapılan kıyaslamaların vatandaşları yanılttığı uyarısında bulundu. İstanbul'da su birim fiyatlarının belirlenme sürecinin 2560 sayılı Kanun gereği İSKİ Genel Kurulu tarafından şeffaf bir şekilde yönetildiği ifade edildi.

