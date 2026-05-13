  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi!

Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi!

Güncelleme:

Samsun Havza’da sağanak yağış sonrası Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Sel sularına kapılan bir otomobilin üzerine çıkarak hayata tutunmaya çalışan gencin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Samsun’un Havza ilçesi, Meteoroloji’nin "sarı kodlu" uyarısının ardından gelen şiddetli sağanak yağışla birlikte sel felaketine teslim oldu. Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezindeki yollar adeta nehre dönerken, sele kapılan bir otomobilin üzerindeki vatandaşın yaşam mücadelesi bölgedekilere korku dolu anlar yaşattı.

Deresinin Taşması Felaketi Getirdi

Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağış, Hacı Osman Deresi'nin yatağından taşmasına neden oldu. Debisi hızla yükselen sel suları önüne kattığı araçları sürüklemeye başlarken, ilçe genelinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Caddelerin sular altında kaldığı o anlarda can pazarı yaşandı.

Otomobilin Üzerinde Soğukkanlı

Bekleyiş Sel sularının şiddetine kapılarak sürüklenen otomobillerden birinin üzerinde mahsur kalan genç bir vatandaş, çevredeki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Akıntıya karşı aracın tavanına çıkarak dengede kalmaya çalışan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Ölümle burun buruna gelen vatandaş, çevredeki ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Ekipler Teyakkuzda

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda mahsur kalan araçların tahliyesi için belediye ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havza'da maddi hasarın boyutunun gün ağarınca daha net ortaya çıkması beklenirken, yetkililer yağışların devam edebileceği konusunda bölge halkını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Sibil Çetinkaya hastane yatağından partilere geri döndü; cesur dekoltesi sosyal medyayı salladı
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Survivor Sabriye Şengül ringde havlu attı: 'Balyoz gibi vuruyordu...''
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
Arda Güler için 90 milyon euroluk teklif! Real Madrid kararını verdi
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
İstanbul'da genç iş kadının hayatını kaybettiği korkunç kaza kamerada!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
Hava sıcaklıkları düşüyor, çok sayıda ilimizde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
İslam Memiş gram altında yeni zirve için tarih verdi
Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı!
Hande Erçel'den sürpriz karar! Tek kalemde silip attı!
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı
Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City finalde! Premier Lig kapısı ardına kadar açıldı
Etiketler samsun sel havza can pazarı hacı osman deresi hava durumu AFAD mahsur kalan vatandaş karadeniz sel felaketi video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Bartın'daki çocuk istismarı soruşturmasında çocuğun annesi de dahil 9'u çocuk 33 şüpheli tutuklandı Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu Hıdırellez dileklerini dalgıçlar topladı... Vatandaşların dilekleri bir bir ifşa oldu 29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: Sahte çağrı merkeziyle 102 milyon TL vurgun! 29 ilde dev dolandırıcılık operasyonu: Sahte çağrı merkeziyle 102 milyon TL vurgun! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Galatasaraylı Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı! Saldırgan gözaltında! Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti! Şişli Belediyesi'nde kayyum değişti! İSKİ'den milyonları ilgilendiren fatura açıklaması: ''Su elektrikten pahalı'' iddialarına yanıt! İSKİ'den milyonları ilgilendiren fatura açıklaması: ''Su elektrikten pahalı'' iddialarına yanıt! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! Samsun'da sel felaketi: Ev ve iş yerlerini su bastı, okullar 1 gün tatil edildi! İstanbul'da bıçaklı çocuk dehşeti! Önce bir kediyi bıçakladılar ardından bir kadını tehdit ettiler! İstanbul'da bıçaklı çocuk dehşeti! Önce bir kediyi bıçakladılar ardından bir kadını tehdit ettiler! 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu! 2026 yılı yaş çay alım fiyatı belli oldu! Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti: Bıçak, sopa ve taşlar havada uçuştu, 11 yaralı! Ev sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti: Bıçak, sopa ve taşlar havada uçuştu, 11 yaralı!
Konkordato kuralları değişti, başvurularda yeni dönem başladı! Konkordato kuralları değişti, başvurularda yeni dönem başladı! İstanbul'da bodrum katında korkutan yangın: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı! İstanbul'da bodrum katında korkutan yangın: 2'si çocuk 4 kişi ağır yaralandı! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan adaya veda etmek zorunda kaldı! Survivor’da Bayhan şoku: Acun Ilıcalı son noktayı koydu, Bayhan adaya veda etmek zorunda kaldı! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Yeni doğan bebeğini çöpe atan 20 yaşındaki kadının cezası belli oldu! Mahkemeden emsal karar! Bursa'da korkutan gece: 6 katlı bina bir anda alev topuna döndü! Bursa'da korkutan gece: 6 katlı bina bir anda alev topuna döndü!