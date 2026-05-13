Selde can pazarı: Sürüklenen otomobilin üzerinde ölümle burun buruna geldi!

Samsun Havza’da sağanak yağış sonrası Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Sel sularına kapılan bir otomobilin üzerine çıkarak hayata tutunmaya çalışan gencin yaşadığı korku dolu anlar kameraya yansıdı.

Samsun’un Havza ilçesi, Meteoroloji’nin "sarı kodlu" uyarısının ardından gelen şiddetli sağanak yağışla birlikte sel felaketine teslim oldu. Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezindeki yollar adeta nehre dönerken, sele kapılan bir otomobilin üzerindeki vatandaşın yaşam mücadelesi bölgedekilere korku dolu anlar yaşattı.

Deresinin Taşması Felaketi Getirdi

Akşam saatlerinde etkisini artıran kuvvetli yağış, Hacı Osman Deresi'nin yatağından taşmasına neden oldu. Debisi hızla yükselen sel suları önüne kattığı araçları sürüklemeye başlarken, ilçe genelinde çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Caddelerin sular altında kaldığı o anlarda can pazarı yaşandı.

Otomobilin Üzerinde Soğukkanlı

Bekleyiş Sel sularının şiddetine kapılarak sürüklenen otomobillerden birinin üzerinde mahsur kalan genç bir vatandaş, çevredeki vatandaşların yüreğini ağzına getirdi. Akıntıya karşı aracın tavanına çıkarak dengede kalmaya çalışan gencin soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Ölümle burun buruna gelen vatandaş, çevredeki ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla bulunduğu yerden güvenli bir bölgeye tahliye edildi.

Ekipler Teyakkuzda

Sel nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda mahsur kalan araçların tahliyesi için belediye ve AFAD ekipleri bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Havza'da maddi hasarın boyutunun gün ağarınca daha net ortaya çıkması beklenirken, yetkililer yağışların devam edebileceği konusunda bölge halkını dikkatli olmaları yönünde uyardı.

