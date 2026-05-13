  3. Teklif Meclis'te! Şehit ailelerine çifte maaş ve onursal kimlik geliyor!

AK Parti, terörle mücadelede şehit düşen kahramanlarımızın emanetleri olan yakınları ve gazilerimiz için kapsamlı bir yasal düzenlemeye imza atıyor. Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması beklenen 14 maddelik kanun teklifiyle, şehit yakınlarının maaşlarından sosyal haklarına kadar birçok alanda "pozitif ayrımcılık" içeren adımlar atılacak.

AK Parti, şehit yakınları ve gazilerin haklarını genişleten 14 maddelik dev kanun teklifini TBMM’ye sunuyor. Yeni düzenlemeyle şehit ailelerine bağlanan aylıklar iki asgari ücret seviyesine yükseltiliyor. Ayrıca 25 yaşını dolduran şehit çocuklarına "Onursal Kimlik" verilerek haklarının korunması hedefleniyor. 

Türkiye gazetesinin haberine göre yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddesi maaş artışı oldu. Mevcut sistemde yaklaşık 11 bin 858 lira civarında olan şehit yakını aylıklarının, iki asgari ücret seviyesine çıkarılması planlanıyor. Düzenleme yasalaştığında, şehidin anne ve babasına toplamda iki asgari ücret tutarında ödeme yapılarak ekonomik standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

Şehit Çocuklarına "Onursal" Statü

Eğitim ve yaş sınırı nedeniyle bazı haklarını kaybeden şehit çocukları için de yeni bir dönem başlıyor. 25 yaşını dolduran gençlere "Onursal Şehit Çocuğu" kimliği verilecek. Bu kart sayesinde başta ücretsiz ulaşım ve seyahat hakları olmak üzere, sağlanan imkanların büyük bir bölümü ömür boyu korunmuş olacak.

Ücretsiz Seyahat ve Vergi Muafiyetleri

Milli Savunma Bakanlığı’nın talepleriyle şekillenen teklif, sosyal hakların kapsamını daha da genişletiyor. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki malul gaziler ve şehit yakınları için ücretsiz seyahat hakkı ile vergi mevzuatındaki avantajlar yeniden düzenlenerek kullanım kolaylığı sağlanacak.

Kızılay’ın Yasal Zemini Güçleniyor

Paket kapsamında sunulacak ikinci bir teklifle Türk Kızılay'ın yapısı da ele alınıyor. Uluslararası statüsü ve amblem kullanım yetkisi iç hukukta daha güçlü bir yasal zemine oturtulacak. 10 maddelik bu düzenleme ile Kızılay'ın afet yönetimi ve insani yardım alanındaki yetki ve sorumlulukları netleştirilecek.

Türkiye Gazetesi

Etiketler şehit şehit yakınları maaş zammı şehit çocukları onursal kimlik ak parti kanun teklifi şehit yakınları hakları asgari ücret maaş malul gazi hakları Kızılay ücretsiz seyahat kartı seyahat kartı şehit ailesi yardımı
